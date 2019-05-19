كيف تحجز تذاكر مباريات امم افريقيا 2019 عن طريق تطبيق "تذكرتى"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات المصريون والعالم أجمع قادرين على حجز تذاكر مباريات بطولة امم افريقيا مصر 2019 بعد إطلاق الموقع الرسمى لحجز تذاكر البطولة التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل. Advertisements ويدخل الزوار على الموقع الرسمى www.tazkarti.com ، ويسجل المستخدم بياناته للحصول على "fan id"، وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونياً. وتستعد مصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بعد اختيارها من قبل لجنة CAF التنفيذية لتكون الدولة المضيفة للمسابقة، بعد تعذر الكاميرون عن استضافتها.

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