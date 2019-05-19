جروس يفضل زيزو عن إبراهيم حسن فى تشكيل ذهاب نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الدفع بأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيمن فى التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض فى مواجهة نهضة بركان المغربى، التي ستقام فى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المغرب، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.
وجاء تفضيل زيزو من جانب جروس بعد مفاضلة بينه وبين إبراهيم حسن نظرا لتفوق زيزو فى الأدوار الدفاعية على إبراهيم حسن، لذا ينوى جروس إشراكه فى التشكيل الأساسي على حساب الأخير، وفقا للتقسيمة التجريبية التى أجراها مدرب الفريق الأبيض استعداداً للقاء المنتظر.
يذكر أن مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان ستقام الأحد المقبل على ملعب برج العرب لحسم الفائز باللقب الأفريقى الذي يسعى الأبيض للتتويج به لأول مرة فى تاريخه.
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