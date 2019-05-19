شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. قائمة ممنوعات لاعبى الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص "سوبر كورة" على رصد نصائح طبية للاعبى الزمالك بواسطة الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب الشباب، خصوصا فى ظل حرص اللاعبين على الصيام قبل لقاء نهضة بركان المغربى.

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