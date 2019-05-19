شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يشارك فى الجائزة الكبرى بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتخب الجودو فى بطولة الجائزة الكبرى "جراند برى" والتى تقام بالصين فى الفترة من 24 إلى 26 مايو الجارى. ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة سيد أبو ميدان قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة خلال الساعات المقبلة. يذكر أن الجودو حقق كأس البطولة الأفريقية التى أقيمت بكيب تاون جنوب أفريقيا، وحصد لاعبو المنتخب المركز الأول فى المنافسات. وحقق لاعبو الجودو فى البطولة 9 ميداليات متنوعة عن طريق كل من حاتم عبد الآخر ومحمد عبد الموجود، بالإضافة إلى محمد عبد العال (ذهب) وحصد الفضيات لمياء الزنان و رمضان درويش، ومحمد محيى، أما البرونزيات فحققها كاريمان شفيق، أحمد وحيد وعبد الرحمن محمد.

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