شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مبكر لبتروجت استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فريق بتروجت فى معسكر مبكر لمدة 48 ساعة بالإسكندرية، بداية من اليوم وحتى موعد مباراته أمام سموحة بعد غدا الثلاثاء، فى الجولة الـ33 للدورى باستاد المكس.

ويسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لزيادة التركيز والانضباط بين اللاعبين، خاصة أن تلك المواجهة ستحسم بشكل كبير الفريق الثالث الهابط للقسم الثانى بصحبة الداخلية والنجوم.

ويحاول بتروجت الخروج بنتيجة إيجابية إما بخطف الثلاث نقاط أو تحقيق نقطة التعادل على أقل تقدير للابتعاد رويدا رويدا عن منطقة الخطر.