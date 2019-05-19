شكرا لقرائتكم خبر عن "رحبوا معنا بمضيفنا فى امم افريقيا".. شاهد تميمة الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية فيديو لتميمة بطولة الكان عبر حسابها الرسمي علة موقع فيس بوك وعلقت عليها "بعد رحلة طويلة.. وصل أخيرا.. رحبوا معنا بمضيفنا الخاص فى كأس أفريقيا 2019".

Advertisements

وتقام بطولة امم افريقيا بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقا قسمت لـ6 مجموعات يصعد الاول والثانى من كل مجموعة مع أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات .

كان محمد فضل المدير التنفيذى لبطولة أمم أفريقيا قد كشف عن أن الشركة التى قامت بتصميم وتنفيذ تميمة كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا مؤخرًا، هى التى صممت تميمة بطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.