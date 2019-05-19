شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فيديو جراف 5 أسلحة فتاكة تنتظر الزمالك أمام نهضة بركان الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب الزمالك موعدا مع فريق نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تخطيه عقبة النجم الساحلى التونسى فى نصف نهائى البطولة. ويسعى الزمالك بقوامه الحالى المكون من مجموعة من أفضل وأمهر اللاعبين لتحقيق الحلم الأفريقى والتتويج ببطولة أفريقية، بعد غياب منذ 2002 آخر تتويج لفرسان ميت عقبة بدورى أبطال أفريقيا. لمعرفة أسلحة نهضة بركان أمام الزمالك اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. فيديو جراف 5 أسلحة فتاكة تنتظر الزمالك أمام نهضة بركان الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.