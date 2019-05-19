شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى يحجز مقعده بجوار علاء فى دفاع الزمالك أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، الاستمرار فى التشكيلة البيضاء بمواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت المغرب، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

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وسيجاور محمد عبد الغنى زميله محمود علاء فى قيادة دفاع الزمالك أمام نهضة بركان، وكشف مصدر بفريق الزمالك أنه وفقاً للتقسيمة التجريبية التى أجراها السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، فإنه سيعتمد على عبد الغنى بدلاً من محمود حمدى الونش، حرصا على سلامة الأخير العائد من إصابة فى الأنف أبعدته عن الفريق مؤخرا فى لقاء الداخلية بالدورى، والذى انتهى لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف والذى قاد فيه محمد عبد الغنى خط الدفاع.

وكان الونش قد تعرض لتلك الإصابة فى مباراة وادى دجلة بالدورى، وتم تغييره وشارك عبد الغنى بدلا منه قبل أن يتعافى ويعود لتدريبات الفريق مؤخرا.