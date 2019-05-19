باريس سان جيرمان يحرض دي خيا على البقاء مع مانشستر

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تحرير:خالد الفوي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

ديفيد دي خيا

ينتهي عقد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2020، وذلك في الوقت الذي يرتبط فيه اسمه بالانتقال إلى بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان الموسم المقبل، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ومع ذلك أشار موقع "فور فور تو" إلى طلب باريس سان جيرمان من ديفيد دي خيا بضرورة الاستمرار مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل 2019- 2020، قبل الانضمام إلى قلعة حديقة الأمراء في الموسم بالمجان، وذلك بسبب سقوط سان جيرمان في قواعد اللعب المالي النظيف لليويفا في السابق، ولا يحتمل النادي أن يتم إيقافه من إبرام الصفقات هذا الصيف.

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وفي حال استمر دي خيا مع مانشستر يونايتد، فسيحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل، ويحفز سان جيرمان الحارس الإسباني على تلك الخطوة، حيث سيحصل بدوره على الكثير من الأموال لصالحه، نظرًا لأن الفريق الفرنسي لن يدفع أي مبلغ لمانشستر يونايتد من أجل ضمه. وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي أخبرت فيه إدارة