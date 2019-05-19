انت الان تتابع اليونايتد يضع شرطًا لرحيل بوجبا إلى ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
بول بوجبا
يبقى النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولويات مدرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الميركاتو الصيفي، حيث يأمل مدرب ريال مدريد في الظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد ضمن خطته لإحداث ثورة كبيرة في موسم الانتقالات، من خلال التعاقد مع العديد من الأسماء البارزة، لتعويض خيبة الأمل التي مر بها الفريق الملكي هذا الموسم والذي خرج منه خالي الوفاق، من خلال إنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث والخروج من دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي، إلى جانب توديع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي على يد الغريم التقليدي برشلونة.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في أن يتمتع بوجبا بالوضوح معها من أجل الموافقة على رحيله عن صفوف الفريق. وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إيد وودوارد يرغب في الإبقاء على النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا في قلعة الأولد ترافورد، إلا
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إيد وودوارد يرغب في الإبقاء على النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا في قلعة الأولد ترافورد، إلا أن مدرب الشياطين الحمر أوي جونار سولسكاير لا يمانع رحيله في حال تحصل النادي على عرض جيد.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة ماشستر يونايتد طلبت من بوجبا ضرورة التقدم بطلب يفيد رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد، إن أراد إقناع وودوارد بالموافقة له على الرحيل.
يذكر أن بوجبا انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2016 قادمًا من صفوف يوفنتوس في صفقة كانت الأغلى في العالم وقتها.
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