تعرف على موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا إلكترونيا

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تحرير:محمد فرج ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
أمم أفريقيا 2019
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) برئاسة هاني أبو ريدة، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم، وذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر، حيث قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر إلى 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.
وأكدت اللجنة عبر بيان رسمي أنها قررت تخفيض الأسعار لتخفيف العبء المالي عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة وجودهم في المدرجات لتشجيع منتخب بلادهم، والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر. كما كشف المهندس فؤاد الفقي، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام فى تصريحات صحفية قبل يومين،
وأكدت اللجنة عبر بيان رسمي أنها قررت تخفيض الأسعار لتخفيف العبء المالي عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة وجودهم في المدرجات لتشجيع منتخب بلادهم، والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر.
كما كشف المهندس فؤاد الفقي، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام فى تصريحات صحفية قبل يومين، عن طريقة جديدة لمشاهدة البطولة التي ستكون متاحة عبر اللاب توب والهواتف المحمولة من خلال تقنية البث الرقمى الأرضي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة.
وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا مع منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى.
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