انت الان تتابع الزمالك ونهضة بركان.. حازم إمام يخشى سيناريو 2016 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
الزمالك
تحدث حازم إمام، عضو اتحاد كرة القدم، ونجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن صعوبة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة المصيرية المقرر لها في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، وقال إمام، في فيديو نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المهمة التي تنتظر الفريق الأبيض تبقى صعبة ولكن ليست مستحيلة، وتحتاج إلى تركيز وجهد عال من اللاعبين.
وأوضح إمام: «الزمالك خاض 7 مباريات في إفريقيا دون استقبال أي أهداف، وعليه الاستمرار في ذلك، لأن الحفاظ على نظافة الشباك سيكون مهما للغاية.. الزمالك يجب أن يصمد بدفاع متماسك أمام الضغط الهجومي لنهضة بركان، للحفاظ على نتيجة إيجابية تضمن له البطولة في مباراة الإياب». وحذر الثعلب لاعبي الزمالك
وحذر الثعلب لاعبي الزمالك من تكرار سيناريو ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 أمام صن داونز، الذي انتهى بهزيمة الأبيض بنتيجة (3-0)، ما أدى إلى صعوبة الأمور في الإياب وخسر اللقب، كما طالب اللاعبين بتجنب الأخطاء والكرات الثابتة بالقرب من المرمى، من أجل تسهيل المهمة على عمر صلاح الذي سيحرس عرين الأبيض.
وشهد تاريخ الزمالك والأندية المغربية حصول الأبيض على بطولتين من ناديين مغربيين أمام الرجاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002، وأمام الوداد البيضاوي في السوبر الإفريقي 2003.
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