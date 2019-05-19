انت الان تتابع ماذا قال جوارديولا لسترلينج بعد التتويج بالكأس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

رحيم سترلينج

رد رحيم سترلينج على الجماهير التي سألته عمّا قال له بيب جوارديولا عقب مباراة واتفورد أمس في كأس الاتحاد الإنجليزي، التي حسمها السيتي لصالحه بسداسية نظيفة، سجل خلالها سترلينج ثنائية، ليساعد مانشستر سيتي على التتويج بالثلاثية المحلية غير المسبوقة في تاريخ الكرة الإنجليزية، وعلى الرغم من تألقه في مباراة أمس، فإن عدسات الكاميرات التقطت حديثا عنيفا من مدربه جوارديولا معه عقب التتويج، الأمر الذي أثار دهشة الجماهير المتابعة، بل أثار دهشة سترلينج نفسه، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

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وحرصت الجماهير على معرفة ما دار بين جوارديولا وسترلينج، الذي رد قائلا، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقط قال لي إنه كان يجب ألا أحاول سرقة ذلك الهدف الأول"، وأرفق سترلينج رده بإيماءات ضاحكة. واحتفل رحيم سترلينج أمس، بتسجيله الهاتريك، ظنا منه أنه سجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي،