شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن «توت» تميمة بطولة أمم أفريقيا 2019 (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عن تميمة البطولة التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة فيديو للتميمة الجديدة تحت تعليق: «بعد رحلة طويلة.. لقد وصل أخيرا.. رحبوا معنا بمضيفنا الخاص في كأس أفريقيا 2019

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