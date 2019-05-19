شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: أثق في قدرة الزمالك على الفوز بالكونفيدرالية.. ونشكر مسؤولي نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الشكر لمسؤولي فريق نهضة بركان المغربي، على حسن استقبال البعثة منذ وصولها المغرب، مشيرا إلى أن الزمالك سيرد على استقبالهم بترحاب شديد في بلدهم التاني مصر.

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وأضاف أمير مرتضى أن مباراة الزمالك ونهضة بركان التي ستقام مساء الأحد ستكون بين فريقين كبيرين وتليق بوصولهما إلى نهائي الكونفيدرالية.

وأكد المشرف العام على الكرة ثقته في لاعبي الزمالك، موضحا أن اللاعبين يعرفون أهمية اللقاء جيدا والاستعدادات للمباراة جاءت قوية وسنقدم عرضا يليق بالفريق، مشددا على أن المباراة النهائية للكونفيدرالية من شوطين الأول في المغرب والثاني في مصر وهدفنا الفوز بالبطولة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة نهضة بركان مساء الأحد في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية في المغرب.