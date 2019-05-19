شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: أثق في قدرة الزمالك على الفوز بالكونفيدرالية.. ونشكر مسؤولي نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الشكر لمسؤولي فريق نهضة بركان المغربي، على حسن استقبال البعثة منذ وصولها المغرب، مشيرا إلى أن الزمالك سيرد على استقبالهم بترحاب شديد في بلدهم التاني مصر.
وأضاف أمير مرتضى أن مباراة الزمالك ونهضة بركان التي ستقام مساء الأحد ستكون بين فريقين كبيرين وتليق بوصولهما إلى نهائي الكونفيدرالية.
وأكد المشرف العام على الكرة ثقته في لاعبي الزمالك، موضحا أن اللاعبين يعرفون أهمية اللقاء جيدا والاستعدادات للمباراة جاءت قوية وسنقدم عرضا يليق بالفريق، مشددا على أن المباراة النهائية للكونفيدرالية من شوطين الأول في المغرب والثاني في مصر وهدفنا الفوز بالبطولة.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة نهضة بركان مساء الأحد في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية في المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: أثق في قدرة الزمالك على الفوز بالكونفيدرالية.. ونشكر مسؤولي نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.