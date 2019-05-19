شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية «أجايي» لمباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب شارك بقوة في مران الفريق الجماعي أمس، وبات لائقًا تمامًا للتواجد ضمن الحسابات الفنية للمباراة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين دون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن، ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة.