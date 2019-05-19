برشلونة ينتظر تضحية دي ليخت

أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أنَّ برشلونة ينتظر تضحية من جانب الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ تأخر انضمام دي ليخت إلى برشلونة، لا يعود فقط للنسبة التي سيحصل عليها الإيطالي مينو رايولا، وكيل اللاعب.
وأشارت إلى أنَّ دي ليخت، رفع أيضًا من طلباته المادية التي اتفق عليه رايولا، خلال اجتماعه مع مسؤولي برشلونة في أبريل/نيسان الماضي.
وينتظر برشلونة، تضحية مالية من جانب دي ليخت، لمزاملة صديقه فرينكي دي يونج في "كامب نو" خلال الموسم المقبل.
ويخطط النادي الكتالوني لإنهاء أزمة صفقة المدافع الهولندي خلال 10 أيام، لاسيما وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من كبار أوروبا بضم دي ليخت.
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