لاعب نهضة بركان: نريد استغلال موقعة الذهاب أمام الزمالك

كشف أمين الكأس لاعب فريق نهضة بركان المغربي، أن فريق مطالب بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة الذهاب أمام الزمالك.
ويستقبل فريق نهضة بركان المغربي منافسه الزمالك، غدًا الأحد، ضمن ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
وأضاف لاعب فريق نهضة بركان في تصريحات نشرتها صحيفة "Le360" :"نريد أن نسجل أكبر عدد من الأهداف أمام الزمالك، دون أن نستقبل أي هدف".
وتابع صاحب الـ30 عامًا تصريحاته :"نتمنى أن يكون الحظ من حليفنا واستغلال إقامة المباراة على ملعبنا، مباراة الذهاب ستكون بمثابة شوط أول، لكن الحسم سيكون في مصر".
ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب في مصر وتحديدًا على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في 26 من نهائي مسابقة الكونفدرالية.
جدير بالذكر أن الزمالك ونهضة بركان المغربي تأهلا للمباراة النهائية بعد تخطي عقبتي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.
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