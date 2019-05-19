كافاني يكشف موقفه من العودة إلى نابولي

حسم إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل المثار حول العودة إلى ناديه السابق، نابولي الإيطالي.

وقال كافاني عبر محطة "كانال بلس" الفرنسية: "لا.. لم أصرح أي شيء حول عودتي إلى نابولي".

وأضاف المهاجم الأوروجوياني: "ملتزم بعقدي مع النادي الذي ينتهي في صيف 2020، أحب هذا الفريق وهذه المدينة، وأسرتي سعيدة بالإقامة هنا في باريس".

واستدرك: "لكن الأمور في كرة القدم لا تعتمد علي فقط، إلا أنني أتطلع للاستمرار مع بي إس جي حتى نهاية عقدي".

وأبدى كافاني سعادته بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ النادي، موجها الشكر إلى جماهير الفريق الباريسي على مساندته باستمرار.