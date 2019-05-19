أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الانجليزية

ديلي ستار

يونايتد يغري راشفورد بالمال

يواصل مانشستر يونايتد محاولاته من أجل إقناع لاعبه ماركوس راشفود بالاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده وذلك من خلال منحه أضعاف راتبه الحالي البالغ 75 ألف جنيه استرليني إسبوعيًا.

وعرضت إدارة الشياطين الحمر على صاحب الـ21 عامًا الاستمرار مع الفريق مع رفع راتبه إلى 300 ألف جنيه استرليني، ليكون ثاني أعلى راتب في الفريق بعد ألكسيس سانشيز الذي يتقاضي 500 ألف إسترليني.

ذا صن

طريق وحيد يقود بوجبا للريال

بات بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد مطالب بالسير في طريق واحد من أجل الإنتقال إلى مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد الصيف القادم، وذلك من خلال تقديم طلب رحيل عن الفريق.

وأبلغ زيدان، لاعب المنتخب الفرنسي بأنه يجب أن يحسم أمره مع النادي في أسرع لوقت ليبدأ موسم الإعداد مع الريال، بينما يرغب مانشستر يونايتد على المستوى الإداري والفني في استمرار بوجبا ليكون نواة الفريق في الموسم المقبل.

إكسبريس

صفقة تبادلية

بات يوفنتوي وتوتنهام أمام احتمالية حدوث صفقة تبادلية على مستوى المدير الفني بعد رحيل ماسيميليانو أليجري عن السيدة العجوز، وإعلان ماورسيو بوتشتينو إمكانية رحيله عن السبورز في حالة الفوز بدوري أبطال أرووبا.

ولا يخفى على أحد أن بوتيشتينو من بين الأسماء البارزة على لائحة اهتمامات يوفنتوس، كما أن أليجري من الممكن أن يرحب بتدريب توتنهام في حالة توفير ميزانية مناسبة لدعم الفريق.

ليفربول إيكو

غضب من صلاح

تغافل مشجع لمانشستر سيتي عن انتصار فريقه وتحقيق لقب كأس الاتحاد الانجليزي، وعبر عن غضبه من محمد صلاح جناح ليفربول، قائلًا أن الصحافة الانجليزية تتناسى من يحققه فريقه.

واقترب اللاعب من كابينة الصحافة وعبر عن غضبه من رجال الصحف ليتم تصويره وهو يتحدث عن اهتمام الصحافة بما يحققه محمد صلاح وعدم الاهتمام بلاعبي مانشستر سيتي على حد تعبيره.

الصحافة الإسبانية

ماركا

3 مراكز لجريزمان مع برشلونة

إذا انتقل جريزمان إلى برشلونة، فأين سيلعب في تواجد الثلاثي ميسي، ديمبلي وسواريز؟ ثلاثة تشكيلات للخط الهجومي الكتالوني قد يتواجد بهم اللاعب الفرنسي.

جريزمان قد يتواجد في الجانب الأيمن لبرشلونة إلى جانب ميسي في الوسط وديمبلي يسارًا، كذلك في الناحية اليسرى مع ميسي يمينًا وسواريز في الوسط، أو كمهاجم صريح أمام ميسي وديمبلي.

زيدان يهدد

وجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تهديدًا واضحًا تجاه التقارير التي تتحدث عن وجود تدخلات فنية في عمله من جانب إدارة النادي في الفترة الأخيرة.

وقال زيدان: "إذا لم أفعل ما أريد فسأرحل فورًا، أنا من يقرر اللاعبين الراحلين، وكذلك من يحدد الحارس الأساسي والبديل، وهو ما يحدث في كل المراكز".

آس

الليجا انتهت

انتهت المنافسة في الدوري الإسباني بشكل نهائي قبل جولة من النهاية الرسمي، فكل المشاركين في البطولات القارية وكذلك الهابطين تحددوا بالفعل.

برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد وفالنسيا يشاركون في دوري الأبطال، مع خيتافي، إشبيلية وإسبانيول في الدوري الأوروبي، بينما تأكد هبوط الثلاثي جيرونا، رايو فاليكانو وهويسكا للدرجة الأدنى.

لو كان برازيليًا

سجل إيجاو أسباس هدفًا رائعًا لسيلتا فيجو في المواجهة التي جمعته مع رايو فاليكانو، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وهو الهدف الذي أثار ضجة كبيرة بين الجماهير.

لو كان أسباس لاعبًا برازيليًا لأصبح سعره السوقي 150 مليون يورو على الأقل بعد هذا الهدف، والذي يبدو أنه سينافس على جوائز كبيرة في الفترة المقبلة.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

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رونالدو يوجه رسالة لأليجري

نشرت الصحيفة رسالة وداعية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إلى مدربه ماسيمليانو أليجري، بعدما أعلن الأخير رحيله عن النادي رسميا.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: شكرًا يا سيد اليجري، لقد عشنا سنة واحدة فقط معًا ولكن كان الأمر استثنائيًا لأنه إلى جانب كونك مدربًا رائعًا، فأنت رجل عظيم، كان من دواعي سروري أن أعمل معك ".

كالتشيو ميركاتو

حقيقة عودة كافاني لنابولي

كشف والتر فيرناندو، وكيل إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، حقيقة عودة اللاعب لناديه السابق نابولي الإيطالي، خلال ميركاتو الصيف.

وأوضح فيرناندو، أن اللاعب لا يزال لديه عقد لموسم اخر مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، لافتا أنه لا توجد اتصالات بين نادي نابولي وكافاني لعودته.

الصحافة الألمانية

بيلد

شقيق هازارد يقترب من الرحيل

اقترب ثورجان هازارد شقيق النجم البلجيكي إدين هازارد من الانتقال لصفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شقيق هازارد ولاعب بروسيا مونشنجلادباخ أعلن عن رغبته في البقاء بالدوري الألماني والانتقال للوصيف بروسيا دورتموند في الموسم المقبل.

كوفاتش يرد حول رحيله

رد نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، على أنباء رحيله من الفريق البافاري على الرغم من التتويج بلقب الدوري الألماني موسم (2018 -2019).

كوفاتش رد على الصحفيين :"لديّ معلومات أخرى تختلف عما لديكم".

كيكر

ليفا يكشف سبب بكاءه

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، سر بكاءه عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني.

ليفا قال :"رأيت عائلتي آريين وفرانك قبل المباراة، يجب أن أعترف بأنني بكيت تقريبًا، بسبب رحيلهما رفقة رافينيا".

الصحافة الفرنسية

فرانس فوتبول

ليون يواصل هيمنته برباعية في برشلونة

واصل ليون الفرنسي هيمنته على كرة القدم النسائية بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال للموسم الرابع على التوالي وللمرة السادسة في تاريخ النادي.

واكتسح ليون فريق برشلونة الإسباني في المباراة النهائية بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف، بفضل هاتريك النرويجية أدا هيجيربيرج في الشوط الأول.

وكانت هيجيربيرج، البالغ عمرها 23 عاما، فازت بالنسخة الأولى من جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم خلال شهر شهر ديسمبر الماضي.

ليكيب

ريبيري يدخل التاريخ

حقق الفرنسي فرانك ريبيري إنجازا تاريخيا بعد حصد لقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ للمرة التاسعة، كأول لاعب يحقق هذا الأمر في تاريخ البوندسليجا.

وأصبح ريبيري أكثر لاعبي بايرن ميونيخ تتويجًا بالألقاب مع بايرن ميونيخ برصيد 23 لقبًا خلال 12 موسمًا، بالتساوي مع الحارس الأسطوري أوليفر كان.

وبإمكان صاحب الـ36 عامًا تحطيم الرقم القياسي في حالة تتويج بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا في المباراة النهائية للمسابقة أمام لايبزيج يوم السبت المقبل.

فالفيردي: جريزمان عظيم

تحدث الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، على التقارير التي تشير لاقتراب الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني إلى البارسا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة إيبار بالليجا: "كما قلت دائما، جريزمان لاعب عظيم، سنرى هل سينضم لبرشلونة أم لا، لكني لا أعلم شيئا حاليًا".

وأعلن جريزمان رحيله عن أتلتيكو، لتشير التكهنات إلى اقترابه من برشلونة في صفقة ستكلف خزائن النادي الكتالوني 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.