تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة نهضة بركان المغربي. ويستعد الزمالك لملاقاة نهضة بركان في المغرب بذهاب دور النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: عمر صلاح. Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبدالمنعم "كهربا" خط الهجوم: عمر السعيد.

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