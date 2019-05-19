شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلى .. حسام عاشور يعود لتشكيل الأحمر الأساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الأرجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي إعادة حسام عاشور لاعب الفريق للتشكيل الأساسي خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة لتعويض غياب حمدي فتحي للإيقاف.

ويغيب حمدي فتحي أحد أهم لاعبي الفريق في الفترة الماضية عن مباراة الاسماعيلي بسبب الإيقاف لذا استقر لاسارتي على الدفع بحسام عاشور بجوار عمرو السولية في خط الوسط.

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ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل ببرج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز علماً بأن الأحمر يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة فيما يحتل الاسماعيلي المركز السابع بـ41 نقطة.