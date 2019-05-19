شكرا لقرائتكم الزمالك ونهضة بركان .. الجبلاية يخاطب الأمن لزيادة جماهير موقعة الإياب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسؤولو اتحاد الكرة أنه سيتم مخاطبة الجهات الأمنية خلال الساعات المقبلة من أجل زيادة أعداد جماهير الزمالك في مباراة اياب نهائي البطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المقرر لها 26 مايو الجاري بدلا من 30 ألف مشجع.

ويستضيف نهضة بركان الزمالك فى الثانية عشر منتصف ليل اليوم الأحد بالملعب البلدي في "ذهاب" نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية، فيما تقام مباراة الاياب بملعب "برج العرب" الأحد المقبل.

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