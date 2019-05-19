شكرا لقرائتكم أعضاء عمومية الجبلاية يجمعون توقيعات تطالب أبوريدة بالترشح دورة جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بجمع توقيعات تطالب هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي بالترشح مجددا لرئاسة الجبلاية في الدورة المقبلة. كان أبو ريدة أكد فى وقت سابق نيته اعتزال العمل العام بنهاية دورة الجبلاية الحالية بعد التواجد أكثر من 30 عام في العمل العام. Advertisements واستقر أعضاء الجمعية العمومية علي جمع توقيعات ترفض ترك أبو ريدة لرئاسة الجبلاية ، مؤكدين أنه الأجدر بهذا المنصب .

توقيعات تطالب هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي بالترشح مجددا ل (1) من جانبه قال، مجدي الشيخ نائب رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني السابق إن التوقيعات ما زالت مستمرة من قبل الأندية الرافضة لرحيل أبو ريدة عقب انتهاء الدورة الحالية .

توقيعات تطالب هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي بالترشح مجددا ل (2)

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