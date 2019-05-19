شكرا لقرائتكم هل يعود لاسارتى للدورى التشيلى؟ الاهلى يرد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مصدر مسئول بالنادى الأهلى، صحة الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية حول إمكانية رحيل مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق بنهاية الموسم الجارى والعودة للدورى التشيلى، الذى سبق وتولّى لاسارتى تدريب أحد أنديته.

كانت تقارير إعلامية فى تشيلى قد أكدت أن لاسارتى مُرشح لتدريب فريق يونيفرسيداد التشيلى خلال الموسم المقبل خلفًا لألفريدو آرياس، المدرب الحالى للفريق خاصة أن المدير الفنى للأهلى سبق له قيادة يونيفرسيداد خلال الفترة من مايو 2014 حتى ديسمبر 2015.

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وقال مصدر فى الأهلى لـ"الخليج 365": ما تردد فى هذا الأمر عار تماماً من الصحة لأن المدرب الأورجويانى مُستمر فى منصه ولم يتحدث أحد فى النادى عن رحيل المدير الفنى خاصة فى هذه المرحلة المهمة من عمر مسابقة الدورى، التى ينافس فيها الأحمر بقوة على لقب الدورى.

وأوضح المصدر أن بقاء لاسارتى فى الأهلى وارد بقوة خاصة فى ظل اقتناع محمود الخطيب رئيس النادى بقدرات المدرب، لكن هذا سيتحدد بشكل حاسم عقب انتهاء بطولتى الدورى والكأس وتحديد موقف الأهلى منهما.

وأشار المصدر إلى أن لاسارتى لم يُفكر فى الرحيل عن النادى، حيث يشعر بالراحة التامة فى القلعة الحمراء، وهو ما يظهر بوضوح فى حديثه المُستمر لوسائل الإعلام الغربية، التى عبّر خلالها عن سعادته بالتواجد فى الأهلى ورغبته فى استكمال عقده مع الأحمر بنهاية الموسم المقبل.