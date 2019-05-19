شكرا لقرائتكم الزمالك ونهضة بركان .. الثعلب يدعم الأبيض فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أبناء القلعة البيضاء في المهمة الصعبة أمام نهضة بركان المغربى اليوم بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements ونشر إمام صورة لعلم نادي الزمالك عبر حسابه على موقع انستجرام معلقاً: كل التوفيق والدعوات والأمنيات النهارده ونعمل نتيجة كويسة بإذن الله".

ويواجه الزمالك نظيره المغربي نهضة بركان في الثانية عشرة منتصف الليل فى ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ويحلم الأبيض بالتتويج اللقب للمرة الاولى فى تاريخه .

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