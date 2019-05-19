شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. الدراويش يحذر من "بعبع" +90 أمام المارد الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسبا لتكرار سيناريو الدقيقة +90 ، التي اعتاد النادي الأهلي فيها بحسم العديد من نتائج المباريات ، حذر الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة محمود جابر لاعبيه من خطورة الدقائق الأخيرة فى مواجهة الاهلى المقبلة والمقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام

وحمس جابر لاعبيه عن طريق الإشادة بما قدموه في مباراة الدوري الأول أمام الأهلي مشيرا إلى أنه لولا نجاح محمد شريف مهاجم الاهلى فى تسجيل هدف التعادل وهو الأمر الذى لايتمنى تكراره فى مباراة برج العرب.

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ولعب الأهلى قبل مباراة الاسماعيلى 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة .

على الجانب الاخر يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى.