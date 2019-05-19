شكرا لقرائتكم الجبلاية يجهز بيان هام للرد على الشائعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت مصادر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" أن المجلس بصدد تحضير بيان هام للرد على بعض الأمور التي تم تداولها الفترة الأخيرة في بعض وسائل الإعلام.

وكشفت المصادر أن البيان سيتضمن الرد على ما أشيع حول العديد من الأمور الخاصة بعمل اتحاد الكرة والشائعات التى تناثرت ضده في بعض وسائل الإعلام خلال الأونة الأخيرة.

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