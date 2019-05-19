شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يناقش أزمات النشاط الرياضى فى اجتماع الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب غداً ، الإثنين، الاجتماعات التكميلية لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادي على الصعيد الإداري والإنشائي والرياضي ويأتي في مقدمتها ملف النشاط الرياضي.

وعقد مجلس الأهلى اجتماعا السبت قبل الماضي وقرر خلاله تكليف مجلس أمناء قناة النادي بتطوير الرؤية الإعلامية المناسبة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع والتنسيق مع المنظومة الإعلامية التي تضم إدارة الإعلام بالنادي، ومجلة الأهلي، وقناة الأهلي ، كما قرر المجلس ضم عادل كريم لمجلس أمناء القناة، والذي يترأسه محمود الخطيب.

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كما ناقش المجلس تقرير رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، عن الموسم الجاري، وأوضاع الفرق الرياضية، في ضوء التقرير الذي قدمه حول نتائج فرق النادي بالمنافسات المختلفة في كافة الألعاب.

وفى النهاية وضع مجلس الإدارة خطة شاملة لتطوير فرق النشاط الرياضي، خصوصا اللعبات الجماعية بما يليق بمكانة النادي ويلبي طموحات جماهيره والمنافسة على كل البطولات.