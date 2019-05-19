شكرا لقرائتكم مولد نجم جديد من الدروايش وسعادة غامرة بأول ظهور لمصطفى فارس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر حالة كبيرة من السعادة على مصطفى فارس جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى لثقة الجهاز الفنى فيه ومنحه فرصة المشاركة الأولى أمام الداخلية والتى تألق فيها بشكل ملفت للأنظار. فاز الدراويش بهدفين نظفيين على حساب الفريق الشرطى فى إطار الأسبوع رقم 33 من مسابقة الدورى العام. Advertisements وأضاف فارس :”سعيد للغاية بأول مشاركة والمساهمة فى استعادة مسيرة الانتصارات بعد غياب طويل قبل لقاء القمة مع الأهلى، مستكملا لا يزال لدى الكثير لأقدمه مع الفريق ، كل ما اتمناه استمرار ثقة الجهاز الفنى دائما”. وأختتم قائلا :”أشكر مدربى أحمد فكرى الصغير على منحى النصائح باستمرار لتثبيت أقدامى ”.

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