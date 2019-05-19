شكرا لقرائتكم الزمالك ونهضة بركان..محمد عبد الغنى أساسيا فى دفاع الأبيض بدلا من الونش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك، أساسيا فى تشكيل الأبيض في مواجهة نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.
وضمن عبد الغنى مجاورة زميله محمود علاء في قيادة دفاع الزمالك أمام نهضة بركان ، حيث يفضل السويسرى كريستان جروس الاعتماد عليه بدلا من محمود حمدي الونش المصاب حرصا علي سلامته والعائد من إصابة في الأنف أبعدته عن الفريق مؤخرا في لقاء الداخلية بالدوري والذي انتهي لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف والذي قاد فيه محمد عبد الغني خط الدفاع.
وتعرض الونش للإصابة في مباراة وادي دجلة بالدوري وتم تغييره وشارك عبد الغني بدلا منه قبل أن يتعافي منها ويعود لتدريبات الفريق مؤخرا.
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