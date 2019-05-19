شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. خالد الجندى عن إفطار اللاعبين: المباريات المحلية تختلف عن الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وتحدث الجندى عن حكم إفطار اللاعبين فى شهر رمضان الكريم مؤكدا أن المباريات المحلية تختلف عن الدولية. وأضاف الجندى :" المباريات المحلية تختلف عن الدولية فالمحلية من السهل تغيرها والتحكم فى مواعيدها أم الدولية فمن الممكن إنسحاب اللاعبين من المباراة أو الإفطار بحجة أن هؤلاء اللاعبين يؤدون عملا والدليل امتلاكهم عقودا للاحتراف التى حولت ذلك إلى عملا والكثير من العلماء أفتوا بجواز ذلك.

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