شكرا لقرائتكم الظهور الأول لتميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ظهر محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال صورة على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " بصحبة التميمة الخاصة بطولة افريقيا.

وكشف فضل المدير التنفيذى لبطولة أمم أفريقيا عن أن الشركة التى قامت بتصميم وتنفيذ تميمة كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا مؤخرًا، هى التى صممت تميمة بطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

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تميمة أمم أفريقيا

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية المقبلة خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقا قسمت لـ6 مجموعات يصعد الاول والثانى من كل مجموعة مع أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات .