شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلى .. أجايي "جاهز" لمواجهة الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق جاهزا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن أجايى شارك بقوة في مران الفريق الجماعي أمس، وبات لائقًا تمامًا للتواجد ضمن الحسابات الفنية للمباراة.

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كان أجايى غاب عن مبارة فريقه الأخيرة أمام انبي للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين دون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن.