عمرو الحلواني

وعد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي فريقه بمكافأة كبيرة، حال التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي. وقال رئيس نادى الزمالك موجها حديثه للاعبيه: "أعدكم بأكبر مكافأة في تاريخ كرة القدم، حالة إحرازكم لقب الكونفيدرالية". وأضاف رئيس الزمالك: "لدي ثقة كبيرة في قدرة الحارس الشاب عمر صلاح، وباقي لاعبي الفريق، على إسعاد جماهير النادي". ويلتقى الزمالك اليوم مع نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية على أن يقام لقاء الإياب بينهما بملعب برج العرب 26 مايو الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكبر مكافأة فى التاريخ تنتظر الزمالك حال التتويج بالكونفيدرالية الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.