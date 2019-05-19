شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. مريم مصطفى ليبرو طائرة الأهلى: سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الرياضة شهرة لا تقل عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 حرص على توجيه سؤال لأبرز نجوم الرياضة وهو، لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

مريم مصطفى، ليبرو الأهلى فى الكرة الطائرة، قالت إنها كانت تتمنى أن تكون النجمة سعاد حسنى، مشيرة إلى أنها تعتبرها فنانة متعددة المواهب وتتمتع بجمال الروح والشكل وخفة الدم.