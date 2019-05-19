هشام حنفى لسوبر كورة: الأهلى عنده منجم ذهب.. وأكلت أغلى وجبة سمك فى التاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من أبرز لاعبى الوسط فى النادى الأهلى والمنتخب الوطنى فى العقود الأخيرة، يتولى حالياً منصب نائب مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بعدما رأت إدارة الأهلى ضرورة الاستفادة من خبراته فى تنمية مواهب النادى وتجهيزهم للفريق الأول. هشام حنفى نجم الكرة المصرية يتحدث عن تطوير قطاع الناشئين بالأهلى ويتحدث عن الجوانب الاجتماعية بحياته فى الحوار التالى: لقراءة الحوار اضغط هنا

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