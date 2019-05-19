شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية فى الطلائع قبل مواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، جلسات تحفيزية مع لاعبى فريقه بحثاً عن حصد النقاط الثلاث فى مباراة زعيم الثغر المقبلة لتفادى شبح الهبوط. Advertisements ويلتقى طلائع الجيش الاتحاد السكندرى فى العاشرة مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام. ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكهم 38، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكهم 51.

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