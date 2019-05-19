شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد أيمن لاعب منتخب التايكوندو فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد أيمن لاعب منتخب التايكوندو للإصابة خلال مشاركته فى منافسات بطولة العالم التى تقام بمانشستر. وأصيب محمد أيمن أمام منافسه الأردنى بمنافسات دور الـ 64 من البطولة ،ويشير الفحص المبدئى للاعب إلى اشتباه بتمزق فى أربطة الركبة. وكان محمد أيمن وأحمد وائل لاعبا المنتخب قد تخلفا عن السفر مع البعثة ، بسبب التأشيرة لكنهما لحقا بالبعثة بعد انتهاء الأزمة.

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