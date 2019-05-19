شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرماية تتوجه إلى ألمانيا الجمعة للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه بعثة منتخب الرماية إلى ألمانيا الجمعة المقبل للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقرر لها الفترة من 26 و حتى 31 مايو.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: رامى أحمد وحافظ جمال فى منافسات المسدس، بالإضافة إلى الزهراء شعبان وهدير سيد مخيمر وشيماء حشاد ودينا العيسوى فى منافسات البندقية.

كما يشارك فى منافسات البندقية رجال الرامى أسامة محمد السيد، فيما يرأس البعثة عبد الرازق محمد عضو مجلس الإدارة، ويرافقه طارق صادق المدير الإدارى.