وحش أفريقيا يمنح حارس الزمالك روشتة الخروج بشباك نظيفة فى نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع إكرامى الشحات، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، "روشتة" التألق لحارس مرمى نادى الزمالك الشاب عمر صلاح، والذى سيتولى مسئولية الدفاع عن العرين الأبيض أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية. وقال وحش أفريقيا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، يجب على عمر صلاح أن يتحلى بالهدوء وضبط النفس وأن يتحكم فى أعصابه، فالمباريات النهائية دائماً ما تشهد ضغطاً عصبياً بسبب حساسية المباراة والضغوط الجماهيرية" . Advertisements وأضاف إكرامى أنه يتمنى فوز الزمالك فى مباراة اليوم وأن يقدم الفريق الأبيض مباراة مشرفة للكرة المصرية أمام الفريق المغربى، معرباً عن أمنياته بالتوفيق للحارس الشاب الذى رغم مشاركاته القليلة مع الزمالك إلا أنه خامة مبشرة فى حراسة المرمى. ويواجه الزمالك نظيره المغربى نهضة بركان فى الثانية عشرة منتصف الليل ضمن منافسات ذهاب الدور النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

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