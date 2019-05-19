فيديو ..ماذا فعل الزمالك فى آخر مواجهة مع أندية المغرب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثانية عشر من منتصف الليل يلتقى فريق الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربى ، فى إطار ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية . ويدخل الزمالك اللقاء و لديه طموح للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما . ولم يلتق الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى أى مباراة قبل المواجهة المرتقبة اليوم . Advertisements وقبل مواجهة نهضة بركان ، فقد سبق و ألتقى الزمالك مع أندية المغرب فى النسخة الحالية من الكونفدرالية ، حيث ألتقى مع اتحاد طنجة ، و كذلك حسنية أغادير ، و كانت أخر مباراة جمعت الأبيض مع الفرق المغربية ، قد أقيمت يوم 14 أبريل الماضى ، فى إطار إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية ، باللقاء الذى أقيم باستاد الجيش بالسويس ، و انتهى بفوز الأبيض بهدف أحرزه إبراهيم حسن فى مرمى الفريق المغربى ، ليعلن عن صعود الأبيض لنصف نهائى البطولة الأفريقية. هدف ابراهيم حسن فى حسنية أغادير هدف ابراهيم حسن فى حسنية أغادير iframe width="962" height="541" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>>

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