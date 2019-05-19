شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر لاسارتى فى تعويض غياب حمدى فتحى أمام الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، على إعادة حسام عاشور لاعب الفريق للتشكيل الأساسى خلال مباراة الإسماعيلى المقبلة لتعويض غياب حمدى فتحى للإيقاف.

ويفقد الأهلي حمدى فتحى أحد أهم لاعبى الفريق فى الفترة الماضية عن مباراة الإسماعيلى بسبب الإيقاف، لذا استقر لاسارتى على الدفع بحسام عاشور بجوار عمرو السولية فى خط الوسط.

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ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل ببرج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز، علماً بأن الأحمر يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع بـ41 نقطة.

وانضم حمدى فتحي للأهلي فى يناير الماضي قادماً من إنبى، وقدم عروضاً جيدة مع المارد الأحمر منذ انتقاله له ويراه كثير من الخبراء أحد أهم صفقات الأهلي فى يناير الماضى.