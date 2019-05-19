شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ونهضة بركان.. تعرف على تشكيل الأبيض فى آخر نهائى أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فى الثانية عشرة منتصف الليل، تحدياً صعباً أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية. وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بالكونفدرالية بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى بهدف دون رد، فى مباراتى الذهاب والعودة من دور نصف النهائى، فيما تغلب نهضة بركان المغربى الصفاقسى التونسى بالفوز عليه بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة من نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن أو أحمد زيزو وأوباما وكهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. لكن ماذا عن تشكيل النهائى الأفريقى الأخير للزمالك؟.. فى عام 2016 خاض أبناء ميت عقبة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقى، وقاتلوا بشرف إلا أن النتيجة انحازت فى النهاية لصالح الفريق الجنوب أفريقى الذى تغلب على الأبيض بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 3/1. وكان تشكيل الزمالك فى المباراة كالتالى:

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تشكيل مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا حراسة المرمى: أحمد الشناوى خط الدفاع: معروف يوسف وإسلام جمال وعلى جبر وأحمد توفيق خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح وأيمن حفنى وشيكابالا خط الهجوم: ستانلى وباسم مرسي

تشكيل مباراة الإياب فى مصر

تشكيل مباراة الإياب فى مصر فى حراسة المرمى: جنش فى الدفاع: رمزى خالد – دويدار – على جبر – معروف يوسف. فى الوسط: طارق حامد – أحمد توفيق – مصطفى فتحى – أيمن حفنى. فى الهجوم: ستانلى – باسم مرسى.

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