الفوز على إنبى والطلائع "شرط" بقاء جمال عمر مع المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مجلس إدارة مصر المقاصة فوز الفريق الفيومى فى مواجهتيه المقبلتين أمام إنبى وطلائع الجيش، فى الجولتين الـ33 والـ34 للدورى، لاستمرار جمال عمر المدير الفنى الحالى للفريق فى الموسم المقبل. وبرز اسم جمال عمر مع مصر المقاصة بعدما نجح فى إثبات نفسه عقب اعتذار طلعت يوسف عن استكمال مهام عمله مع الفريق الفيومى، حيث تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، ثم حقق الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف. ويحتل مصر المقاصة المركز السادس بجدول الدورى برصيد 45 نقطة جمعها من الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 9 والخسارة فى 11، أحرز لاعبوه 32 هدفا ومنى مرماه بـ33 هدفا.

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