شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه أمام الداخلية.. لاعب الإسماعيلي الصاعد يتحدث عن أول مشاركة ونصيحة ويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مصطفى فارس، جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى، سعادته بثقة الجهاز الفنى بعد حصوله على فرصة المشاركة الأولى أمام الداخلية والتى تألق فيها بشكل كبير.

واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات على حساب الداخلية بهدفين دون رد فى الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى المحلى.

Advertisements

وأضاف فارس، ”سعيد للغاية بأول مشاركة والمساهمة فى استعادة مسيرة الانتصارات بعد غياب طويل قبل لقاء القمة مع الأهلى، لا يزال لدى الكثير لأقدمه مع الفريق، كل ما أتمناه الاستمرار فى ثقة الجهاز الفنى الذى يحفزنى دائما”.

واختتم لاعب الإسماعيلى قائلا، "أشكر مدربى أحمد فكرى الصغير ويا والذى كان حريصا منذ قدومى للنادى على منحى النصائح باستمرار وكيفية تثبيت أقدامى ولذلك أنا أشكره كثيرا”.