شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فييرا يستعد للرحيل عن بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز محمد فييرا لاعب وسط بتروجت عرضا رسميا للرحيل عن صفوف الفريق البترولى بنهاية الموسم الجارى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى الحالى بقيادة محمد عودة.

وكان محمد فييرا قد تألق مع الفريق فى بداية الموسم مع طارق يحيى وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة، قبل أن يهبط مستواه ويصبح حبيس دكة البدلاء.

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ويعتمد محمد عودة على الثلاثى حميد ماو ومحمود صلاح بجانب أحمد العجوز وعبد الرحمن زولا فى منطقة الوسط .

ويستعد بتروجت لمواجهة سموحة بعد غد، الثلاثاء، فى مواجهة صعبة للطرفين ستحدد بشكل كبير الفريق الثالث الهابط للقسم الثانى بصحبة الداخلية والنجوم.