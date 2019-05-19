شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يكشف عن تميمة امم افريقيا 2019 "TUT" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، صورة على إنستجرام بصحبة تميمة البطولة ليكشف عن اسم وشكل التميمة لكأس الأمم الأفريقية" TUT".

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقا قسمت لـ6 مجموعات يصعد الأول والثانى من كل مجموعة مع أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات.

كان محمد فضل المدير التنفيذى لبطولة أمم أفريقيا كشف عن أن الشركة التى صممت تميمة كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا مؤخرًا، هى التى صممت تميمة بطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.