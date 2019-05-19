ماذا يقول عالم الأبراج لاعبى الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الناس لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، وحرص ”الخليج 365” على إلقاء نظرة على ما يخص لاعبى الزمالك فى عالم الفلك، قبل المباراة الصعبة التى سيخوضها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، أمام نهضة بركان المغربى، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب، حيث يسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجية ايجابية تسهل عليه المهمة فى مباراة العودة التى ستجمعهما يوم الأحد المقبل، الموافق 26 من الشهر الجارى، على ستاد برج العرب، وسط حضور كثيف من جماهير الأبيض. ومن المنتظر أن يخوض الزمالك ذهاب نهائى الكونفدرالية بتشكيل مكون من..عمر صلاح فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدى النقاز فى الدفاع وطارق حامد ومحمود عبد العزيز فى الوسط الدفاعى ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد زيزو أو إبراهيم حسن، فى الوسط الهجومى وعمر السعيد مهاجم صريح. السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى (برج الحمل) السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى (برج الحمل) تتمتع بسرعة ومهارة فى التفاوض اليوم – لقاءات مهمة – لا تتأخر عن دفع مستحقات. عمر صلاح (برج الجدى) عمر صلاح (برج الجدى) تميل إلى التعرف على هواية جديدة – تعود الأمور إلى مجاريها – تتلطف الأجواء اليوم. محمود علاء (برج الدلو) محمود علاء (برج الدلو) اتصالات متنوعة اليوم – أخبار سارة – تعالج موضوعا شخصيًا. محمود حمدى الونش (برج الجوزاء) محمود حمدى الونش (برج الجوزاء) فوضى ومتاعب لك اليوم- ضغوطات مهنية – انشغالات ومسئوليات. حمدى النقاز (برج العقرب) حمدى النقاز (برج العقرب) توترات وانفعالات اليوم لك – أسوأ أيام الشهر – صحح أخطاءك. Advertisements طارق حامد (برج العقرب) طارق حامد (برج العقرب) توترات وانفعالات اليوم لك – أسوأ أيام الشهر – صحح أخطاءك. محمود عبد العزيز (برج الأسد) محمود عبد العزيز (برج الأسد) تكثر الضغوط اليوم لكن لا تضعف أمامها – تملك المعلومات الصحيحة – فترة مناسبة للسفر يوسف أوباما (برج الجوزاء) يوسف أوباما (برج الجوزاء) فوضى ومتاعب لك اليوم- ضغوطات مهنية – انشغالات ومسئوليات. محمود كهربا (برج الحمل) محمود كهربا (برج الحمل) تتمتع بسرعة ومهارة فى التفاوض اليوم – لقاءات مهمة – لا تتأخر عن دفع مستحقات. أحمد زيزو (برج الجدى) أحمد زيزو (برج الجدى) تميل إلى التعرف على هواية جديدة – تعود الأمور إلى مجاريها – تتلطف الأجواء اليوم. إبراهيم حسن (برج السرطان) إبراهيم حسن (برج السرطان) ادعم مطالبك وحقوقك اليوم – يستعين بك الآخرون – تجد الدعم والمساندة. عمر السعيد (برج السرطان) عمر السعيد (برج السرطان) ادعم مطالبك وحقوقك اليوم – يستعين بك الأخرون – تجد الدعم والمساندة.

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