حازم إمام يدعم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية"هنعمل نتيجة كويسة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حازم إمام، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، على دعم أبناء القلعة البيضاء فى المهمة الصعبة التى يدخلها فرسان ميت عقبة اليوم بنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى. ونشر الثعلب صورة لعلم نادى الزمالك عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها، "كل التوفيق والدعوات والأمنيات النهارده ونعمل نتيجة كويسة بإذن الله". ويواجه الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، نهضة بركان المغربى فى الثانية عشرة منتصف الليل ضمن منافسات ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

حازم امام

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